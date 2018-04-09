Торговец ртутью задержан с пистолетом и патронами – ФОТО

2018-04-09 11:26 | www.oxu.az | 6

В результате операции, проведенной сотрудниками правоохранительных органов Азербайджана, был задержан мужчина, желавший продать вредное для человеческого организма химическое вещество - ртуть.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МВД, в 25-й отдел полиции Низаминского районного управления полиции (РУП) поступила информация о том, что на территории района некто по имени Галиб хочет продать ртуть.

В результате оперативных мероприятий, проведенных совместно сотрудниками местного управления Службы государственной безопасности (СГБ) и 25-го отдела Низаминского РУП, был задержан ранее судимый житель Масаллинского района Галиб Ибадов.

При личном обыске задержанного в полицейском участке были обнаружены и изъяты 585 граммов ртути, изготовленный кустарным способом пистолет и 6 патронов.

В своих показаниях Ибадов признался, что приобрел ртуть и привез в Баку из Масаллинского района с целью дальнейшей продажи.

Собранные по факту в 25-м отделе полиции материалы были направлены для расследования в cледственный отдел Низаминского РУП.

Необходимые следственные мероприятия продолжаются.