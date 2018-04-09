Стало известно, кто атаковал авиабазу в Сирии - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

2018-04-09 11:41 | www.oxu.az | 4

Удар по сирийскому аэродрому Тийфор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в российском министерстве обороны. По данным ведомства, до цели долетело три ракеты, остальные пять были сбиты.

В результате атаки погибли 14 человек, сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

По словам главы организации Рами Абдуррахмана, в числе погибших есть иранцы.

09:05

Системы сирийской ПВО сбили ракеты, направленные на авиабазу Тийфор (Т-4) в провинции Хомс.

Об этом, как передает Oxu.Az, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

«ПВО Сирии уничтожила несколько ракет, которыми была атакована авиабаза Тийфор. Ракеты упали в окрестностях аэродрома», — сказал собеседник агентства.

Ранее сирийское информационное агентство SANA сообщило о ракетной атаке по авиабазе на востоке провинции Хомс, не исключив вероятность, что объект был атакован силами США.

Всего, по данным агентства, было сбито восемь ракет. В результате атаки есть погибшие и раненые, их точное число не сообщается.

Причем, как сообщает ливанский телеканал Аль Маядин, ракеты летели со стороны Средиземного моря через район Кисерван в Ливане.

В Пентагоне заявили, что в курсе сообщений о ракетной атаке на авиабазу, но ничего подтвердить не могут.