ЕБРР увеличил портфель по Азербайджану

2018-04-09 14:37 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Объем совокупных инвестиций Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджан за первые два месяца 2018 года вырос на 225 миллионов евро и на конец февраля 2018 года составил 3,042 миллиарда евро, говорится в информации, размещенной в понедельник на официальном сайте банка.

Напомним, что согласно данным на первое января 2018 года, ЕБРР выделил Азербайджану 2,817 миллиарда евро.

Согласно информации, доля частного сектора в общем объеме инвестиций составила 26 процентов, что на семь процентных пунктов меньше показателя на начало года.

В отчетный период Азербайджан выплатил ЕБРР 139 миллионов евро. В результате общий объем выплат вырос на семь процентов и составил 2,119 миллиарда евро. Операционные активы банка в Азербайджане составили 850 миллионов евро, увеличившись по сравнению с показателем на начало года на 21,8 процента.