Казахстан намерен направить в Ливан 120 миротворцев

2018-04-09 14:37 | www.trend.az | 4

Заместитель министра обороны Казахстана Талгат Мухтаров рассказал о подготовке роты миротворцев для миссии в Ливане, передает МИА «Казинформ».

“Мы сейчас проводим большую подготовительную работу для направления нашего подразделения в одну из миротворческих миссий. Некоторое время мы в миротворческой деятельности участвовали только через направление наших отдельных офицеров в качестве штабных офицеров, офицеров-наблюдателей”, - сказал заместитель министра.

По его словам, в Ливан отправятся порядка 120 казахстанцев.

«Мы прошли все необходимые процедуры, и теперь остались отдельные нюансы, стандартные процедуры, которые требует ООН. К осени мы уже отправим роту... Где-то 120 человек направим на одну из миссий. Предварительно - это миссия в Ливане», - сказал Мухтаров.