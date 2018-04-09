Скончался замминистра здравоохранения

2018-04-09 12:51 | www.apa.az | 8

Как сообщили АПА в Министерстве здравоохранения, А.Велибеков умер 8 апреля, ему был 71 год.

А.Велибеков родился в 1947 году в городе Барда. После окончания средней школы он получил образование (1965-1971 гг.) на санитарно-гигиеническом факультете Азербайджанского государственного медицинского института. В 1971-1974 гг. он работал врачом-эпидемиологом в Управлении гражданской авиации Азербайджана, затем занимал разные должности в Министерстве здравоохранения Азербайджанской Республики, в том числе врача-инспектора, заместителя директора и директора Главного управления санитарно-эпидемиологической службы.

В 1988 году А.Велибеков был назначен генеральным директором научно-практического объединения Республиканского центра гигиены и эпидемиологии. В 1990 году он был назначен заместителем министра здравоохранения, в 1993 году - гендиректором Республиканского центра гигиены и эпидемиологии. С 1999 года по сегодняшний день занимал должность заместителя министра здравоохранения – главного государственного санитарного врача Азербайджанской Республики.