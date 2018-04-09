На территории Азербайджана осадков не ожидается, в некоторых местах будет туман

2018-04-09 12:53 | www.apa.az | 8

10 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых местах слабый туман, будет дуть северо-западный ветер, который днем сменится на юго-западный.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8°, днем 15-19°, в Баку ночью 6-8°, днем 17-19° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 766 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 55-60%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Утром и ночью местами туман, будет дуть усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем 18-23°, в горах ночью 3-8°, днем 11-16° тепла.