Центральные улицы Баку закроются на неделю

2018-04-09 11:55 | www.oxu.az | 9

В связи с проведением в Баку Гран-при «Формулы 1» и развлекательных программ в Bakı Kristal Zalı на дороге от площади Азнефть до Площади Государственного флага движение транспорта будет ограничено.

Как передает Oxu.Az, об этом сказала глава отдела маркетинга и коммуникаций операционной компании «Бакинское городское кольцо» Нигяр Арпадараи.

По ее словам, попасть на эту территорию можно будет только со специальным пропуском.

«С 25 апреля по 1 мая будет закрыт въезд на участок от Морского вокзала до круга «Азнефть». Начиная с 13:00 26 апреля в дни соревнований доступ в эту зону будет разрешен только обладателям билетов».

Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет 27-29 апреля.

С.Т.

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