Школьники 38 учебных заведений Азербайджана проверили свои знания по русскому языку (ФОТО)

2018-04-09 14:39 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - В Ивановской сельской средней школе имени Гейдара Алиева и школе № 2 имени Эльшана Гусейнова города Шамахы прошли региональные туры Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Олимпиада организована посольством России, представительством Россотрудничества в Азербайджане, министерством образования Азербайджана и Ассоциацией преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

В этих турах приняли участие учащиеся 38 учебных заведений из Исмаиллинского, Шамахинского, Агсуинского и Гобустанского районов.

Участников Олимпиады приветствовали руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, координатор образовательных программ Российского информационно-культурного центра в городе Баку Олеся Аленина, и.о. директора Ивановской сельской средней школы имени Гейдара Алиева Полина Радаева и директор школы № 2 города Шамахы Искендер Гасанов.