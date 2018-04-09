В Ереване завершилась инаугурация новоизбранного президента Армении

2018-04-09 13:00 | www.apa.az | 7

В Армении прошла церемония инаугурации новоизбранного президента республики Армена Саркисяна.

Как сообщает АПА со ссылкой на news.am, с этой целью в ереванском спортивно-концертном комплексе прошло специальное заседание Национального Собрания Армении.

Отметим, 2 апреля А.Саркисян был избран новым президентом страны. А.Саркисян работал послом своей страны в Великобритании, ранее был премьер-министром Армении.



Согласно принятой в 2015 году новой Конституции, с апреля 2018 года Армения переходит на парламентскую форму правления. У президента будут ограниченные полномочия, страной будет руководить премьер-министр.