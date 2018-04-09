YouTube обвинили в шпионаже за миллионами детей

2018-04-09 12:13 | www.oxu.az | 9

В Федеральную торговую комиссию США обратились 20 групп юристов с требованием расследовать деятельность видеохостинга YouTube.

По их мнению, дочернее предприятие Google неправомерно собирало информацию о маленьких детях, сообщает CNN.

Как передает Oxu.Az, по мнению авторов инициативы, IT-корпорация в течение нескольких лет нарушала Закон о защите конфиденциальности детей в интернете (COPPA).

Этот документ ограничивает сбор данных о детях младше 13 лет. За это время могли быть нарушены права более 23 миллионов маленьких пользователей.

Согласно социологическим исследованиям 2017 года, почти у половины американских детей в возрасте до 12 лет есть собственный аккаунт на YouTube. Это означает, что при регистрации они ввели фальшивый год рождения (это возможно из-за отсутствия документальной верификации на сайте).

В поданной жалобе содержится требование оценить каждый случай нарушения в почти 41 с половиной тысячи долларов.

Если просьба будет удовлетворена, общая сумма штрафа может достичь сотен миллиардов долларов.