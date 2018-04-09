Афганистан экспортирует свою продукцию в Китай через Узбекистан и Кыргызстан

2018-04-09 14:52 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Афганистан будет поставлять свою продукцию в Китай через Узбекистан и Кыргызстан. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров в Ташкенте с министром транспорта Афганистана Мохаммадом Хамидом Тахмаси, передают узбекские СМИ.

Для перевозки будет использоваться новый транспортный коридор Ташкент — Андижан — Ош — Иркештам — Кашгар. Дорога, проходящая через поселок Сары-Таш и перевал Иркештам в Кыргызстане на высоте более 3,5 тысячи метров над уровнем моря, является наикратчайшим автомобильным путем из Ферганской долины Узбекистана в Китай.

Афганская сторона намерена отправлять свои грузы из Мазари-Шарифа по уже созданной железной дороге вплоть до Андижана, затем перегружать их на грузовики, следующие по автомобильному коридору транзитом через Узбекистан и Кыргызстан в Кашгар.

Для создания дополнительных удобств грузоотправителям и грузополучателям в Андижанской области на базе терминала станции Ахтачи создан мультимодальный транспортно-логистический центр, позволяющий довозить грузы со всех уголков Узбекистана в Андижан железнодорожным транспортом и далее в Китай на автотранспорте.

Кроме того, стороны договорились продолжить работу по оснащению международного логистического центра "Термез карго" сортировочными и упаковочными линиями для переработки и экспорта плодоовощной продукции предприятий Афганистана в третьи страны.