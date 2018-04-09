Автомобилисты получат спецпропуски в связи с «Формулой 1»

2018-04-09 12:17 | www.oxu.az | 8

Во время проведения Гран-при «Формулы 1» движение транспорта будет ограничено на трех участках.

Как передает Oxu.Az, для автомобилей будут закрыты Ичеришехер, площадь Азадлыг и улица 50-летия ООН.

Чтобы попасть в эти зоны на автомобиле надо будет получить пропуск.

Сообщается, что соответствующие структуры выдадут специальные пропуски всем жителям, квартирантам и бизнесменам, проживающим и работающим в этих зонах.

Спецпропуски будут действительны с 23 апреля по 1 мая - в период действия ограничений на въезд в указанные зоны. Их можно получить с 12 по 23 апреля в Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», Управлении жилищно-коммунального хозяйства №4, а также в Жилищно-коммунальном эксплуатационном участке №58.

Сабухи Тофигоглы

