Сотрудник ЖКХ стал жертвой аварии – ОБНОВЛЕНО

2018-04-09 12:25 | www.oxu.az | 9

МВД сделало заявление по поводу гибели работника жилищно-коммунального хозяйства города Сумгайыт.

Как передает Oxu.Az, замначальника пресс-службы МВД, полковник полиции Орхан Мансурзаде заявил, что сотрудник Управления озеленения города Сумгайыт, житель города Видади Расулов был сбит автомобилем «Opel Astra», переходя улицу Кероглу не по правилам.

В.Расулов скончался на месте.

По факту ведется расследование.

11:13

В Сумгайыте автомобиль сбил насмерть уборщицу.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на одной из центральных улиц города.

Подметающую улицу женщину, имя которой пока неизвестно, сбил автомобиль. Она скончалась на месте от полученных травм.

По факту ведется расследование.