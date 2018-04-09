Президент Азербайджана направил письмо премьер-министру Венгрии

2018-04-09 13:38 | www.apa.az | 9

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Как сообщает АПА, в письме говорится:

«Уважаемый господин премьер-министр, искренне поздравляю Вас с победой возглавляемой Вами коалиции на парламентских выборах. Результаты выборов отражают поддержку народом Венгрии проводимой Вами политики и доверие к Вам. Верю, что мы и впредь успешно продолжим совместные усилия на пути всестороннего развития дружественных и партнерских отношений между Азербайджаном и Венгрией. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в вашей деятельности во благо венгерского народа».