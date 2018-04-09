Почему в Баку не действует запрет на курение? - АНАЛИЗ

2018-04-09 12:43 | www.oxu.az | 7

Закон «Об ограничении употребления табачных изделий» в Азербайджане вступил в силу 29 декабря 2017 года, согласно соответствующему распоряжению главы государства.

Сразу после этого в течение месяца практически во всех общественных местах, где ранее можно было спокойно курить сигареты, появились надписи «Курение запрещено!».

Владельцы ресторанов, различных объектов в столице просили своих клиентов курить сигареты в специально отведенных для этого местах.

Но это продлилось недолго. По городу пошли слухи, что якобы данный законопроект имеет пробелы и что пока не установлено, какая именно структура будет следить за исполнением данного закона.

В настоящее время в большинстве случаев о данном законе напоминают только ничего не меняющие картинки с изображением перечеркнутой сигареты. Курят везде – в такси, ресторанах, моллах, на остановках.

В связи с этим корреспондент Oxu.Az обратился к депутату Милли Меджлиса Ровшану Рзаеву, который отметил, что данный закон подписан недавно и находится в силе.

Отвечая на вопрос, какие структуры должны нести ответственность за соблюдение закона, депутат отметил, что данный процесс, скорее всего, будет отслеживаться соответствующими отделами МВД и МЧС Азербайджана.

Эксперт в социальной сфере Азер Аллахверанов, говоря на эту тему с корреспондентом Oxu.Az, отметил немаловажную деталь:

«Распоряжение президента от 29 декабря 2017 года о вступлении в силу рассматриваемого закона предусматривало три месяца на подготовку. Однако этот период истек 1 апреля 2018 года. До этого периода соответствующие структуры должны были предоставить предложения президенту.

Теперь все вопросы следует адресовать Кабинету министров Азербайджана».

Oxu.Az обратилось в пресс-службу Кабинета министров Азербайджана, где обещали в ближайшее время подготовить ответ на наш запрос.

Администратор одного из популярных ресторанов в центре Баку, отвечая на вопрос нашего корреспондента, почему в их заведении, несмотря на действующий запрет курения сигарет в общественных местах, все еще можно увидеть курящих людей, сказал, что знаком с этим законом.

«Да, мы знаем про это, но если этим людям сказать, что у нас нельзя курить, они просто перестанут приходить сюда. Мы можем потерять своих лучших клиентов. Именно по этой причине у нас в ресторане имеется два зала, один из которых предназначен для курения.

Наверное, так и будет продолжаться, пока не оштрафуют несколько ресторанов. Думаю, только после этого в общественных местах перестанут курить», - сказал администратор ресторана на Торговой.

Тем не менее, после обращения нашего корреспондента к администратору ресторана, всем курящим клиентам были сделаны замечания со стороны руководства заведения. А это говорит о том, что в любом случае, кем бы ни оказался ответственный за применение закона, необходимо и общественное осуждение.

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Антитабачная кампания в мире началась сразу же после ввоза табака в Европу, и ее первой жертвой стал член экспедиции Колумба испанец Родриго де Херес. Его посадили в тюрьму, так как жители Испании посчитали, что в него вселился дьявол, когда увидели, как он выпускает дым изо рта.

В современном мире санкции за курение в неположенном месте в разных странах разные.

Так, в Соединенных штатах Америки свои антитабачные законы есть едва ли не в каждом штате. Наказания бывают как в виде штрафа, так и в виде общественных работ.

В Нью-Йорке нельзя закурить сигарету в общественном месте или в служебном транспорте, если, конечно, у вас нет лишней тысячи долларов для уплаты штрафа.

В Иллинойсе курильщики могут свободно дымить только у себя дома, в личной машине или в специальных гостиничных номерах для курильщиков.

В Италии за сигарету, выкуренную в общественном месте, штрафуют на 250 евро. Если же при это рядом оказался ребенок или беременная – штраф увеличится вдвое.

В Швеции - самые дорогие сигареты в мире, но при этом в стране действует целая система поощрений в виде премий для работников и студентов, бросивших курить. Такие работники могут рассчитывать на премии, а студенты — на стипендии.

Еще дальше в поощрении отказа от курения пошла Голландия, где можно ежемесячно получать определенную сумму денег, доказав, что не куришь. Для этого нужно пройти специальный тест на наличие никотина.

В Турции за курение в неположенном месте полагается помогать бедным. Также в этой стране есть музей с советами бросивших курить.

Самый древний запрет на курение действует в Бутане. Его ввели еще в XVII веке. Теперь эта страна официально стала безникотиновой. В Бутан нельзя завозить табачные изделия даже для себя, не говоря уже о том, чтобы купить их там.

В Азербайджане закон «Об ограничении использования табачных изделий» регулируется статьей 212 Кодекса административных правонарушений.

Согласно этой статье, за курение в запрещенных местах должно взиматься штраф в размере 30 манатов. За отсутствие специально отведенных мест для курения на предприятиях, в управлениях и организациях и отсутствие на видных местах предупредительных надписей или знаков «Курить запрещено» должностные лица должны быть оштрафованы на 400 манатов, юридические лица – на 1000 манатов.

Али Мамедов

