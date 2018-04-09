В банках вырос объем просроченных кредитов

2018-04-09 12:45 | www.oxu.az | 8

На 1 марта текущего года банки выдали кредитов на 11 млрд 561,1 млн манатов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Центробанк, 1 млрд 700,9 млн манатов пришлось на просроченные кредиты. Таким образом, удельный вес проблемных кредитов вырос до 14,7 процента.

Отметим, что в начале года эта цифра составляла 13,8 процента. В соответствующий период 2017 года доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле составляла 9,8 процента.

Удельный вес проблемных кредитов в банковском секторе по сравнению с ноябрем прошлого года достиг максимальной отметки – 15,5 процента.

Л.А.

