Медведев: Россия может пересмотреть торговые соглашения с США

2018-04-09 15:16 | www.trend.az | 8

Российские власти считают введенные США новые санкции против РФ нелегитимными и оставляют за собой право на ответные меры, в том числе в части действующих торговых соглашений, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами в понедельник, передает РИА Новости.

США в пятницу ввели санкции против ряда российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также высокопоставленных российских чиновников. На этом фоне на торгах в РФ и за рубежом в понедельник наблюдается обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых последним ужесточением санкционного режима США.