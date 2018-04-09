Неисправный лифт убил телеведущую из Казахстана на глазах у трёхлетней дочери

2018-04-09 14:06 | www.apa.az | 8

Неисправный лифт убил телеведущую из Казахстана на глазах у трёхлетней дочери.

Как сообщает АПА со ссылкой на life.ru, 4 апреля телеведущая Айзат Абдисамат возвращалась с прогулки со своей маленькой дочерью. Вызвав лифт, девушка впустила в него свою маленькую дочь, а затем попыталась войти сама, но двери закрылись и кабина начала движение вверх. Протащив Айзат через один этаж, лифт остановился, но женщина оказалась зажата в шахте. Её тело обнаружили соседи и муж Кайыржан, который вытащил погибшую из лифта ещё до приезда спасателей.

Сразу после смерти Айзат ряд местных СМИ сообщил, что неисправный лифт оторвал девушке ногу, и та скончалась от кровопотери. Эту информацию опроверг муж телеведущей: он утверждает, что смерть Айзат наступила из-за разрыва внутренних органов в результате сдавливания, и никаких внешних повреждений на её теле не было.

Сообщается, что соседи Азайт неоднократно жаловались на неисправный лифт. Последний раз его отремонтировали в конце марта - за пять дней до трагедии. В настоящий момент по факту смерти телеведущей возбуждено уголовное дело, назначен ряд проверок и экспертиз. Кто понесёт ответственность за гибель молодой мамы, пока неизвестно.