Скончался замминистра здравоохранения

2018-04-09 12:56 | www.oxu.az | 6

Скончался заместитель министра здравоохранения Аббас Велибеков.

Об этом Oxu.Az сообщила сотрудник пресс-службы Минздрава Сафая Ахмедова.

По его словам, А.Велибеков умер сегодня утром в возрасте 71 года.

Отметим, что А.Велибеков родился в 1947 году в Барде. После окончания средней школы поступил в Азербайджанский государственный медицинский институт.

Занимал различные должности в Министерстве здравоохранения, в том числе начальника главного санитарно-эпидемиологического управления.

Эльвин Пашазаде

