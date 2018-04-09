Скончался замминистра здравоохранения

2018-04-09 12:56 | www.oxu.az | 6
Скончался заместитель министра здравоохранения Аббас Велибеков.
Об этом Oxu.Az сообщила сотрудник пресс-службы Минздрава Сафая Ахмедова.
По его словам, А.Велибеков умер сегодня утром в возрасте 71 года.
Отметим, что А.Велибеков родился в 1947 году в Барде. После окончания средней школы поступил в Азербайджанский государственный медицинский институт.
Занимал различные должности в Министерстве здравоохранения, в том числе начальника главного санитарно-эпидемиологического управления.