МВД Германии сообщило о сохранении высокой угрозы безопасности в стране

2018-04-09 15:19 | www.trend.az | 8

Последние инциденты в Мюнстере и Берлине не повлияли на уровень угрозы безопасности в Германии, традиционно сохраняющийся высоким, заявила на брифинге представитель МВД ФРГ Соня Кок, передает РИА Новости.

"Угроза безопасности остается высокой на протяжении долгого времени, это остается неизменным, и в связи с последними событиями это не изменилось", — сказала она, отвечая на вопрос о влиянии происшествий в Мюнстере и в Берлине на общую ситуацию в области безопасности в стране.

По данным полиции, около 15.30 по местному времени в субботу малолитражный грузовик наехал на группу посетителей уличного кафе Kiepenkerl в историческом центре немецкого города Мюнстер в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, после чего водитель покончил с собой. Погибли два человека, 20 получили ранения. Таблоид Bild сообщил, что наезд на людей в Мюнстере совершил психически нездоровый 48-летний гражданин Германии, не имевший ранее судимостей. Мужчина ранее пытался покончить с собой. Грузовик, на котором он совершил наезд, зарегистрирован на его имя.

Полиция Берлина задержала четырех мужчин, подозреваемых в подготовке атаки с ножами на гостей полумарафона в воскресенье, сообщила газета Welt. По данным издания, главный подозреваемый "принадлежал к кругу" террориста Аниса Амри, устроившего наезд на рождественский рынок в Берлине в 2016 году. У него изъяты два ножа, с помощью которых он планировал напасть на гостей полумарафона.