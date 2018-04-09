Лавров: Турция должна будет вернуть Африн под контроль Дамаска

2018-04-09 14:14 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Никогда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не заявлял, что Турция хочет оккупировать Африн. И мы всегда исходим из того, что самым простым способом нормализации обстановки в Африне теперь, когда турецкие представители говорят, что основные цели, которые они перед собой ставили там, достигнуты, было бы вернуть территорию под контроль сирийского правительства. Мы никогда другой позицией не руководствовались», - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Отметив, Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне.