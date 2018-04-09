В Мехдиабаде из дома украли золотые украшения на 10 тысяч манатов

2018-04-09 14:39 | www.apa.az | 7

В Абшеронском районе из дома украли деньги и золото.

Как сообщает АПА, происшествие зарегистрировано в поселке Мехдиабад Абшеронского района, в новом жилом массиве. Проникнувшие в дом жительницы поселка Афсаны Агаевой неизвестные унесли ювелирные изделия на 10 тысяч манатов и деньги, суммой 1200 манатов.

Во время инцидента дома никого не было. Знающие это преступники, вошли в дом через окно.

Об инциденте сообщили в РУП Абшеронского района. В настоящее время полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия с целью установления личности и задержания людей, совершивших преступление.