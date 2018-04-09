В Азербайджане сохранится теплая погода

2018-04-09 13:04 | www.oxu.az | 6

В Баку и на Абшеронском полуострове во вторник ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ночью и утром в некоторых местах ожидается слабый туман, будет дуть северо-западный ветер, который днем сменится на юго-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8°, днем 15-19°, в Баку - ночью 6-8°, днем 17-19° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 766 мм ртутного столба. Относительная влажность - 55-60%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Утром и ночью местами возможен туман, будет дуть усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем 18-23°, в горах ночью 3-8°, днем 11-16° тепла.