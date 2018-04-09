Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку до 11%

2018-04-09 15:10 | www.apa.az | 7

Правление Центробанка Азербайджана приняло решение о снижении учетной ставки с 13% до 11%, а верхнего и нижнего пределов процентного коридора - на уровне +/-3%.

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил председатель правления Центробанка Эльман Рустамов на пресс-конференции. По его словам, параметры процентного коридора будут обсуждены на заседании правления ЦБА в июне.

Напомним, что 12 февраля ЦБА снизил учетную ставку с 15% до 13%. Кроме этого, были снижены нижний (до 8% с 10%) и верхний (до 16% с 18%) пороги процентного коридора.