Новый президент Армении вступил в должность

2018-04-09 13:17 | www.oxu.az | 7

В Ереване началась церемония инаугурации четвертого президента Армении Армена Саркисяна.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на News.am, Саркисян стал первым президентом, избранным парламентом после перехода страны к парламентской форме правления.

После принятых в Армении в 2015 году конституционных реформ страна переходит на парламентскую форму правления, основной этап которой завершится сегодня, 9 апреля, после вступления нового президента Армена Саркисяна в свои полномочия.

Сегодня же будут прекращены полномочия действующего президента Армении Сержа Саргсяна, а правительство подаст в отставку. Премьер-министр будет избран парламентом 17-го апреля.

Церемония инаугурации президента Армена Саркисяна проходит на специально созванном заседании Национального Собрания в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна. В нем принимают участие 92 депутата.

Заседание открыл председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян.

На инаугурацию президента Армении приглашены аккредитованные в Армении дипломаты, общественно-политические деятели из Диаспоры, высшие духовные и официальные лица, руководители ведущих СМИ.

Действующий президент Армении Серж Саргсян, возглавляющий правящую Республиканскую партию Армении, дважды избирался главой государства. На второй срок Саргсян был избран на выборах 18 февраля 2013 года.

Армянский парламент 90 голосами «за» и 10 голосами «против» избрал 2 марта 2018 года Армена Саркисяна четвертым президентом Армении.