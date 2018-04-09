Состоялась телефонная беседа Путина с Эрдоганом

2018-04-09 15:47 | www.apa.az | 6
Между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным состоялась телефонная беседа.
Как сообщает АПА со ссылкой на NTV, лидеры наряду с двусторонними связями обсудили сложившуюся на последний момент ситуацию в Сирии.
Президент Турции выразил обеспокоенность в связи с обстановкой, сложившейся в Думе и Восточной Гуте.
В ходе разговора была подчеркнута важность предупреждения убийства мирных жителей и доставки гуманитарных грузов.