Состоялась телефонная беседа Путина с Эрдоганом

2018-04-09 15:47 | www.apa.az | 6

Между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным состоялась телефонная беседа.

Как сообщает АПА со ссылкой на NTV, лидеры наряду с двусторонними связями обсудили сложившуюся на последний момент ситуацию в Сирии.

Президент Турции выразил обеспокоенность в связи с обстановкой, сложившейся в Думе и Восточной Гуте.

В ходе разговора была подчеркнута важность предупреждения убийства мирных жителей и доставки гуманитарных грузов.