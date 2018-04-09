Мониторинговый центр «Rəy» обнародовал результаты опроса

2018-04-09 15:50 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, 68% респондентов сказали, что однозначно примут участие голосовании, 10% же сказали, что «вероятно примут участие в голосовании», 5% респондентов заявили, что однозначно не примут участие голосовании, 5% сказали, что «вероятно не примут участие в голосовании». 8% респондентов еще не определились, примут или не примут участие голосовании. 4% респондентов воздержались.

Согласно результатам опроса, большинство респондентов, которые примут участие в голосовании, заявили, что отдадут свои голоса за действующего президента Ильхама Алиева. 2% респондентов сказали, что проголосуют за Гудрата Гасангулиева, 1,7% - за Сардара Мамедова, 1,6% - за Хафиза Гаджиева, 1,1% - за Фараджа Гулиева, 0,9 % - за Захида Оруджа, 0,7% - за Араза Ализаде, 0,5% - за Рази Нуруллаева.

2,5% респондентов заявили, что ни за кого не проголосуют, 2,3% респондентов сказали, что еще не определились за кого будут голосовать, 3,2% респондентов воздержались.

На вопрос «Отвечает ли Ильхам Алиев запросам таких людей, как вы?» 85% респондентов ответили «да, отвечает» (полностью или частично), 3% респондентов ответили «нет, не отвечает», 6% респондентов ответили «в основном не отвечает». Оставшаяся часть респондентов воздержалась.

У респондентов также спрашивали, насколько они доверяют результатам выборов. Отвечая на вопрос: «По вашему, будут ли президентские выборы честными, и отразят ли их результаты волю народа?», 48% респондентов отметили, что выборы пройдут честно, и результаты отразят волю народа, 38% не исключают мелкие нарушения, но они отметили, что эти нарушения не скажутся на общих результатах. Лишь 9% считают, что «власти исказят результаты выборов». Остальные респонденты затруднились ответить на этот вопрос.

Отчет подготовлен по результатам проведенных 2-3 апреля 2018 года опросов общественного мнения типа «omnibus».

В опросе, проведенном по принципу «лицом к лицу», приняли участие 1635 человек в возрасте от 18 лет и старше. Относительная погрешность составляет +2.7%.

Данный опрос, пропорционально отражающий социальную стратификацию, возрастную и половую структуру населения, проводился на основе метода случайного отбора в 10 социально-экономических зонах 48 населенных пунктов Азербайджана.