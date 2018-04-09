Президент поздравил премьера Венгрии

2018-04-09 14:08 | www.oxu.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил поздравительное письмо премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Как передает Oxu.Az, в письме говорится:

«Уважаемый господин премьер-министр.

Сердечно поздравляю вас с победой возглавляемой вами коалиции на парламентских выборах в вашей стране.

Результаты выборов наглядно отражают доверие к вам, поддержку народом проводимой вами политики. Верю, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия на пути к всестороннему развитию отношений, дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в деятельности на благо дружеского венгерского народа».