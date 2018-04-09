Проживающие в Бельгии азербайджанцы провели акцию солидарности (ФОТО)

2018-04-09 15:49 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Перед зданием посольства Азербайджана в Бельгии и зданием постоянного представительства Европейского союза Конгресс азербайджанцев Европы совместно с Конгрессом азербайджанцев Бенилюкса провели акцию солидарности азербайджанцев, проживающих в этой стране, говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана.

Участники акции подчеркнули, что проживающие в Европе азербайджанцы всегда защищают национальные интересы своей исторической родины. Было отмечено, что успехи, растущая экономическая и военная мощь, рост авторитета Азербайджана вызывают у каждого азербайджанца чувство гордости. Было сказано, что сегодня азербайджанцы, тесно сплотившись вокруг идеи азербайджанства, демонстрируют солидарность для защиты своего народа и государства.

Участники акции осудили деятельность некоторых антиазербайджанских групп, направленную на подрыв имиджа страны. Азербайджанцы, проживающие в Брюсселе, расценили оскорбления некоторых азербайджанцев в адрес государства как проявление равнодушия к национально-духовным ценностям страны.

Затем участники акции побывали в участковой избирательной комиссии в посольстве Бельгии. Члены азербайджанской диаспоры были проинформированы о процессе подготовки к выборам и условиях, созданных на избирательном участке. Было отмечено, что в соответствии с инструкциями Центральной избирательной комиссии и МИД Азербайджана на избирательном участке созданы все условия для свободного волеизъявления избирателей. Отметим, что 11 апреля в Азербайджане состоятся президентские выборы.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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