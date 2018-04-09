Эльман Рустамов: «Мы хотим, чтобы банки направляли свои средства в кредитование»

2018-04-09 15:51 | www.apa.az | 7

«Уровень ликвидности стремительно растет. В первом квартале текущего года Центральный банк Азербайджана увеличил денежную базу на 11%».

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил председатель правления Центробанка Эльман Рустамов на пресс-конференции. По его словам, из-за избыточной ликвидности банки направляют свои финансовые средства на рынок ценных бумаг. «Мы же хотим, чтобы банки направляли свои средства в кредитование. Нашей главной целью является направление финансовых средств банков в экономику».