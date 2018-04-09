Убийца женщины в Бейлагане ранее совершил еще одно преступление

2018-04-09 14:13 | www.oxu.az | 6

В результате совместных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и органов прокуратуры в связи с задержанием подозреваемого в убийстве жительницы Бейлагана, раскрыто еще одно совершенное им тяжкое преступление.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства внутренних дел, Ровшан Насиров, подозреваемый в совершенном 3 апреля в корыстных целях убийстве Рамили Асадовой, ранее убил местного жителя Кянана Магеррамова.

Так, 19 октября прошлого года Р.Насиров отвез К.Магеррамова в дом, где проживал, и, нанеся мужчине смертельные ножевые ранения, закопал тело в комнате, где проводились ремонтные работы.

Была произведена эксгумация тела К.Магеррамова. Расследования продолжаются.

Отметим, что в прошлом году близкие К.Магеррамова сообщили в полицию о том, что мужчина пропал без вести.

По их словам, хотя К.Магеррамов был психически больным, он полностью мог контролировать себя.