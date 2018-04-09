Baku Media Center организует трансляцию Baku BMX 2018

2018-04-09 14:21 | www.oxu.az | 6

Baku Media Center организует съемки и прямую трансляцию Чемпионата мира по велоспорту 2018 UCI BMX, который пройдет в Азербайджане в июне этого года. Эта трансляция позволит любителям спорта смотреть велогонки Baku BMX 2018 по ведущим спортивным каналам в прямом эфире.

Как передает Oxu.Az, чемпионат организован Международным Союзом Велосипедистов (UCI) и Федерацией Велоспорта Азербайджана (AzVİF).

Спортивное мероприятие состоится 5-9 июня в BMX Velopark, Баку. Ожидается, что в чемпионате примут участие около двух тысяч велосипедистов из более чем 50 стран мира.

Во время этого престижного международного конкурса Baku Media Center также предоставит услуги видеосъемки и фотосъемки. Кроме того, компания создаст рекламное видео до начала чемпионата и это промо-видео будет транслироваться по ведущим спортивным каналам.

Основная съемка будет проводиться с помощью 16-камерного переносного телевизионного комплекса. Кроме того, новое техническое оборудование компании будет использоваться для высококачественной съемки во время гонки.

Отметим, что Baku Media Center - ведущая и инновационная медиакомпания, выпускающая аудиовизуальные продукты в Азербайджане. Компания имеет большой опыт трансляции ряда местных и международных мероприятий.

До этого Baku Media Center организовал прямую трансляцию велопробега Tour d'Azerbaidjan из Баку и регионов, предоставив спортивным болельщикам возможность напрямую следить за спортивным событием на канале Eurosport.

Более подробную информацию о Baku Media Center можно найти на официальном сайте компании www.bakumediacenter.az, Facebook, Youtube, LinkedIn, и İnstagram.