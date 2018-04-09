Эльман Рустамов: «Мы ожидаем существенного роста валютных резервов по итогам года»

2018-04-09 16:02 | www.apa.az | 5

«Мы ожидаем существенного роста валютных резервов по итогам года».

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил председатель правления Центробанка Эльман Рустамов на пресс-конференции. «Мы экономно расходовали средства, существенно снизили трансферты в госбюджет и импорт товаров в страну. За первый квартал 2018 года рост резервов составил 2,2 млрд. долларов. Таким образом, на начало апреля валютные резервы составляют 44 млрд. долларов. Рост резервов в текущем году будет зависеть от цен на нефть и их волатильности».