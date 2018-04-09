Как Баку влияет на региональную безопасность - МНЕНИЕ

2018-04-09 14:28 | www.oxu.az | 4

Когда речь идет о региональной безопасности, необходимо понимать, что безопасность в таком регионе, как Южный Кавказ, складывается из трех основных составляющих.

Об этом в беседе с корреспондентом Oxu.Az сказал грузинский политолог Гела Васадзе, оценивая внешнюю политику Азербайджана за последние годы.

«Первое - заинтересованность крупных мировых игроков в мире и стабильности в нашем регионе, речь идет прежде всего о Европейском союзе, Китае и Соединенных штатах. Вторая составляющая - заинтересованность региональных игроков, это Россия, Турция и Иран. Ну и третья составляющая - это заинтересованность самих стран Южного Кавказа», - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что, если рассматривать внешнюю политику Азербайджана в этих трех измерениях, то получится следующая картина:

«По мировым игрокам, тут приоритет за Европейским союзом. ЕС крайне заинтересован в стабильности в Азербайджане с точки зрения стабильного функционирования транспортных и энергетических коридоров. В последнее время со стороны Баку и его региональных партнеров было сделано очень многое в этом направлении.

Конечно, прежде всего это открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и строительство газопровода TANAP. Вышедший наконец-то на финишную прямую - будем надеяться на это, - процесс раздела Каспийского моря открывает дополнительные возможности для Азербайджана в вопросе о транзите энергоресурсов из Центральной Азии в Европу».

Грузинский политолог вспомнил, что тема транспортных коридоров в контексте мегапроекта «Один пояс - один путь» является предметом интереса и пристального внимания Китая.

«Что касается Соединенных штатов, то для не имеющего прямых экономических интересов в регионе Вашингтона важна политическая составляющая проектов, в которых участвует их стратегический партнер в регионе – Грузия», - сказал он.

Касаясь темы регионального формата, Васадзе добавил, что тут у Баку дела обстоят намного лучше, чем у двух других стран Южного Кавказа.

«Исходя из геополитических реалий Азербайджан удачно строит свои отношения со всеми региональными игроками. Причем как в двустороннем, так и, что особенно важно, в трехстороннем формате.

Форматы Азербайджан-Россия-Иран, Азербайджан-Грузия-Турция являются системообразующими для нашего региона. Это не значит, что мировые или региональные державы не станут пытаться использовать Азербайджан в качестве инструмента в своей политике. Конечно, пытались, и будут пытаться дальше. Но, до сих пор это у них не очень-то получалось», - отметил политолог.

Что касается третьего аспекта, продолжил эксперт, то именно уровень взаимоотношений между тремя странами Южного Кавказа содержит наибольшие риски для Азербайджана.

«Причины вполне понятны. Если между Азербайджаном и Арменией нет мира, то это значит, что есть война, и война в Карабахе, несмотря на достаточно низкую интенсивность боевых действий, сегодня реальность. Эта самая реальность и является главной угрозой региональной безопасности на Южном Кавказе», - подытожил Васадзе.

Али Мамедов

