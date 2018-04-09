Усилена киберзащита информационных систем госведомств Азербайджана

2018-04-09 15:56 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В связи с предстоящими президентскими выборами, команда реагирования на компьютерные инциденты (CERT) при Госагентстве спецсвязи и информационной безопасности Особой службы госохраны Азербайджана перешла на усиленный режим работы для обеспечения высокого уровня защиты информационных систем госведомств от возможных кибератак, сказали Trend в CERT.

«Усилен контроль над работой сайтов и сетей, предприняты соответствующие меры в связи с возможными кибератаками. Пока активности не наблюдается», - сказал источник.

Главной задачей CERT является обеспечение информационной безопасности ресурсов госструктур. Для отражения кибератак используются технологические и программные решения, позволяющие выявлять пустоты и сигнатуры зловредных угроз для обеспечения высокого уровня защиты информационных систем.

Готовность к отражению возможных кибератак обеспечена на высоком уровне и круглосуточно находится под контролем.