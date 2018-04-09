Глава ЦИК рассказал о попытках вмешательства в выборы

2018-04-09 14:51 | www.oxu.az | 8

Активность избирателей на президентских выборах в Азербайджане будет высокой.

Об этом, как передает Oxu.Az, в интервью РИА-Новости сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

По его словам, сложно сейчас давать какие-то прогнозы.

«В этом году мы провели очень большую просветительскую работу по привлечению электората к выборам.

Думаю, вы сами следите за телевидением и видите все, что происходит.

Проведены активные дебаты, общество знает кандидатов. Шесть из них представляют политические партии. Достаточно много желающих понаблюдать за выборами.

Одиннадцать политических партий аккредитовали своих наблюдателей. Все это говорит о высоком интересе к выборам. Исходя из всего перечисленного, я думаю, активность избирателей будет высокой.

Как правило, на президентских выборах бывает высокая активность избирателей», - сказал Панахов.

Председатель ЦИК, отвечая на вопрос про вмешательство извне в предвыборный процесс, сказал:

«Если сказать, что не было попыток вмешательства, это будет выглядеть, мягко говоря, наивно. Есть и такие моменты, которых мы не чувствуем, так как заняты исключительно избирательным процессом».

Панахов с большим сожалением констатировал, что попытки, желания вмешательства стали реальностью сегодняшнего мира, если не нормой.

«Но азербайджанское общество достаточно прозрело, оно устойчиво стоит на ногах. Оно само способно выделить недостатки, оценить их урон.

Согласитесь, что в каждой стране есть свои проблемы, идеальных стран нет.

Но в этом плане я оптимист. Если у кого-то есть такого рода желания, советую им особо не стараться, так как это будет безрезультатно.

Мы уже несколько лет проводим выборы. Но даже в те годы, когда наше общество в этом плане не имело достаточного опыта, такие попытки вмешательства не имели результата.

У них отсутствовала социальная база, которая является серьезным фактором», - сказал Панахов.