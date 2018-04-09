В руководстве Международного банка Азербайджана произошли изменения

2018-04-09 16:15 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В понедельник состоялось первое заседание Наблюдательного Совета Международного банка Азербайджана (МБА) в новом составе. На заседании были рассмотрены финансовые результаты по итогам первого квартала 2018 года, состав и положения внутренних комитетов, организационная структура банка, назначение в правление банка двух новых членов и прочие текущие вопросы

Об этом говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник.

Было отмечено, что при поддержке правительства Азербайджана МБА успешно завершил процесс оздоровления и сейчас находится на новой стадии развития – был восстановлен необходимый уровень капитализации, обеспечены устойчивое развитие и доходность банка. В результате проводимых мероприятий Международный банк Азербайджана завершил первый квартал 2018 года с прибылью. Проводятся мероприятия по повышению эффективности деятельности, внедрению современных стандартов корпоративного управления, совершенствованию кадровой политики банка, поддерживающего экономику страну и являющегося здоровым и сильным финансовым институтом. Как продолжение этих мероприятий, на заседании Наблюдательного совета были утверждены состав внутрибанковских комитетов и их новые положения. С целью институционального развития и оптимизации организационной структуры банка в соответствии с передовой практикой, было принято решение о создании ряда новых специализированных департаментов и реорганизации существующих структурных подразделений.

Заместитель председателя правления банка Агшин Амиров был назначен членом правления банка - главным администратором по рискам. Наби Алиев избран членом правления банка и назначен на пост заместителя председателя правления - главного финансового администратора.