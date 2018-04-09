В Азербайджане будет выпущена юбилейная монета в честь 100-летия АДР

2018-04-09 16:22 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует выпуск юбилейных монет, приуроченных к 100-летию создания Азербайджанской Демократической Республики (АДР) и 95-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщил в понедельник на пресс-конференции председатель ЦБА Эльман Рустамов.

"Всего будет изготовлено четыре тысячи монет - две тысячи монет, приуроченных к столетию АДР и две тысячи - посвященных 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева", - отметил Рустамов.