Развивайте онлайн бизнес с Unibank!

2018-04-09 16:24 | www.trend.az | 7
БАКУ /Trend/ - Unibank предлагает удобную и безопасную систему оплаты для владельцев онлайн-бизнеса, сообщает банк в понедельник.
"Если вы занимаетесь онлайн торговлей или хотите начать деятельность в этой сфере, значит вам необходима выгодная, удобная и безопасная система оплаты, к которой вы можете подключиться за короткий срок. Для более удобных электронных платежей Unibank предлагает вам широкие возможности и выгодные условия. Если вы хотите добавить кнопку “оплатить онлайн” на ваш сайт и обеспечить вашим клиентам более удобные возможности электронной оплаты, обращайтесь в Unibank!" - говорится в сообщении.
Преимущества, которые вы получаете став партнером Unibank:
- подключение за короткое время (максимум три рабочих дня);
- выгодные расходы за операции;
- участие в бонусных программах ALBALI PLUS и CASHBACK;
- участие в других проектах банка и возможность продвижения бизнеса;
- возможность контролировать операции в режиме онлайн;
- возможность отмены платежей;
- отправление уведомлений об операциях посредством SMS или e-mail;
- бесплатный интернет-банкинг;
- техническая поддержка 24 часа в сутки.