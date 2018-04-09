Развивайте онлайн бизнес с Unibank!

2018-04-09 16:24 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Unibank предлагает удобную и безопасную систему оплаты для владельцев онлайн-бизнеса, сообщает банк в понедельник.

"Если вы занимаетесь онлайн торговлей или хотите начать деятельность в этой сфере, значит вам необходима выгодная, удобная и безопасная система оплаты, к которой вы можете подключиться за короткий срок. Для более удобных электронных платежей Unibank предлагает вам широкие возможности и выгодные условия. Если вы хотите добавить кнопку “оплатить онлайн” на ваш сайт и обеспечить вашим клиентам более удобные возможности электронной оплаты, обращайтесь в Unibank!" - говорится в сообщении.

Преимущества, которые вы получаете став партнером Unibank:

- подключение за короткое время (максимум три рабочих дня);

- выгодные расходы за операции;

- участие в бонусных программах ALBALI PLUS и CASHBACK;

- участие в других проектах банка и возможность продвижения бизнеса;

- возможность контролировать операции в режиме онлайн;

- возможность отмены платежей;

- отправление уведомлений об операциях посредством SMS или e-mail;

- бесплатный интернет-банкинг;

- техническая поддержка 24 часа в сутки.