Президент Азербайджана: «Первый квартал этого года был успешным»

2018-04-09 17:18 | www.apa.az | 6

«Первый квартал этого года также был успешным. Уверен, что к концу года положительная динамика будет сохранена».

Как сообщает АПА, об этом заявил сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2018 года и предстоящим задачам.

Отметив, что Азербайджан успешно принял VI Глобальный Бакинский форум и Конференцию министров иностранных дел стран Движения неприсоединения, глава государства сказал, что в этот период нашу страну посетили семь глав государств и правительств.