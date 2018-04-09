Ильхам Алиев: «Инвестиции в экономику Азербайджана в I квартале составили 3,5 млрд. долларов»

2018-04-09 17:21 | www.apa.az | 7

Суммарные инвестиции в экономику Азербайджана в I квартале 2018 года составили 3,5 млрд. долларов.

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил президент Ильхам Алиев на расширенном заседании Кабинета министров, посвященном социально-экономическому развитию республики в I квартале. «В первом квартале текущего года Азербайджан успешно развивался. Серьезный рост достигнут в ненефтяном секторе, в промышленном производстве и в сельском хозяйстве. В январе-марте 2018 года в Азербайджане было создано 34 тыс. новых рабочих мест».