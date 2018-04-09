«Дикие предки» с азербайджанским дубляжом - ВИДЕО

2018-04-09 15:16 | www.oxu.az | 5

Сеть кинотеатров премиум класса «CinemaPlus» приступила к показу анимационного фильма «Дикие предки» производства Великобритании и Франции с профессиональным азербайджанским дубляжом, подготовленным на студии «Cinemazadeh» в 2018 году.

Режиссером семейного анимационного фильма является Ник Парк.

Режиссер дубляжа - Ровшан Мамедли, звукорежиссер - Азад Велиев, звукооператор - Хумар Гулузаде, перевод и редактор - Вугар Гусейнов, главный продюсер - Джафар Ахундзаде.

Фильм дублировали: Алихан Раджабов, Эльман Рафиев, Назакят Мамедли, Саид Низами, Вюсал Халигоглу, Ровшан Мамедли, Вюсал Мустафаев, Мушфиг Мирзоев, Вюсаля Мамедзаде и Хумар Гулузаде.

Короткое описание: Каменный век и даже более поздние цивилизации — все равно дикие предки, но как же они были похожи на нас.

У них тоже было слишком много родственников, а мужчины боролись за любимую женщину.

Они тоже обожали драгоценности, играли в кожаный мяч, и каждый стремился стать первым…

Кинотеатр «CinemaPlus» всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.