В Баку появились автобусы с USB-зарядками (ФОТО)

2018-04-09 16:34 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В автобусах марки «BMC Procity» следующих по маршрутной линии №18 транспортной компании Xaliq Faiqoğlu установлены USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, сказали Trend в понедельник в компании.

Разъемы расположены на поручнях в салоне. В каждом автобусе установлено четыре таких устройства, по два стандартных USB-разъема.

В том числе, один автобус марки маршрут «BMC Procity» оснащенный USB-разъемами курсирует по маршрутной линии №61.

Кроме того, в настоящее время в автобусах маршрутных линий №18, 65 и 61 доступна бесплатная услуга Wi-Fi. В перспективе услуга Wi-Fi будет доступна и на других маршрутных линиях.

Компания Xaliq Faiqoğlu занимается пассажироперевозками на территории Баку. Транспортный парк компании состоит из более чем 300 автобусов.