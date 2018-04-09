Глава государства: «Реформы будут продолжены»

2018-04-09 17:37 | www.apa.az | 8

«В 2018 году будут продолжены реформы, в стране будут улучшены условия для бизнеса и предпринимательства, сектор сельского хозяйства и ненефтяной сектор будут еще более развиваться».

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил президент Ильхам Алиев на расширенном заседании Кабинета министров, посвященном социально-экономическому развитию республики в I квартале. Глава государства подчеркнул значение развития различных отраслей сельского хозяйства, обеспечения продовольственной безопасности, создания агропарков.

Президент Ильхам Алиев дал поручения в связи с открытием новых центров ASAN, газификацией, строительством электростанций, прокладкой новых дорог, строительством больниц и школ, реконструкцией железнодорожной инфраструктуры, развитием туризма, реализацией программ самозанятости, обеспечением питьевой водой.