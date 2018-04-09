В Азербайджане в одном из поселков на улице нашли гранату

2018-04-09 17:37 | www.apa.az | 8

Сегодня около 14:10 из Центра управления при кризисных ситуациях МЧС в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) поступила информация об обнаружении ручной гранаты в поселке Тагиев города Сумгаит.

Как сообщили АПА в ANAMA, специальная мобильная группа быстрого реагирования Агентства немедленно прибыла на эту территорию.

Специалисты ANAMA осмотрели улицу Керима Керимова, в результате была обнаружена ручная граната Ф-1.

Граната была отправлена для обезвреживания в утилизационный центр агентства.