В Баку больше не будут убивать бездомных собак

2018-04-09 15:45 | www.oxu.az | 7

Бакинская исполнительная власть в борьбе с бродячими животными начнет использовать пневматику вместо огнестрельного оружия. Об этом сообщили Oxu.Az в мэрии города Баку.

Как сообщается, тендерная комиссия департамента жилищно-коммунального хозяйства при ИВ города Баку объявила конкурс на закупку специальных автомобилей, техники для лаборатории, лекарственных препаратов, силков, сетей, корма для животных, а также оружия.

Наряду с этим запланировано проведение строительных работ.

Таким образом, впервые сотрудники Управления по борьбе с бездомными животными вооружатся пневматическим оружием и транквилизаторами.



«В настоящее время с бездомными животными в столице борются 12 сотрудников на четырех автомобилях.

В рамках тендера планируется приобрести еще шесть специально оснащенных грузовиков и шесть единиц пневматического оружия.

Таким образом, численность сотрудников управления будет доведена до двух десятков человек», - сказал местным СМИ глава управления Мубариз Гурбанов.

Патроны с транквилизатором позволят отключить собаку на 15-20 минут. Далее их привезут в приют.

Гурбанов уверил, что после этого в Баку не будет убита ни одна бродячая собака.



Отметим, что ранее в Бинагадинском районе действовал крематорий, где собак помещяли в газовые камеры.

Али Мамедов

