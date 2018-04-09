В Азербайджане снижена учетная ставка (версия 2)

2018-04-09 16:44 | www.trend.az | 7

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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) снизил учетную ставку с 13 до 11 процентов. Об этом сказал на пресс-конференции в понедельник председатель правления ЦБА Эльман Рустамов.

Правление ЦБА также решило снизить верхний предел процентного коридора с 16 до 14 процентов. Нижний предел процентного коридора был сохранен на уровне восьми процентов.

По словам Рустамова, решение о снижение параметров процентного коридора было принято с учетом вступления среднегодовой инфляции в однозначную траекторию, прогнозов о дальнейшем снижении инфляции и улучшения внешнего баланса.