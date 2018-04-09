В регионах Азербайджана началась реализация программы "Модель развития ASAN" (ФОТО)

2018-04-09 16:51 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - В регионах Азербайджана началась реализация программы AİM – ASAN İnkişaf Modeli (Модель развития ASAN), сообщили Trend Life в пресс-службе ASAN Könüllüləri. Программа реализуется общественным объединением ASAN Könüllüləri (Волонтеры ASAN) и AccessBank при содействии Министерства образования Азербайджана.

Главная цель – развитие критического и прикладного мышления, раскрытие творческого и интеллектуального потенциала школьников. Программа реализуется среди учащихся 9-11 классов посредством проведения учебных семинаров.

Социальный проект стартовал в Ширванском и Сабирабадском районах с участием более тысячи школьников. Для участников мероприятий были организованы семинары на темы выбора профессии, современных инновативных и технологических новшеств, правильного подключения к мировым трендам, саморазвития, раскрытия творческого и интеллектуального потенциала. Семинары проводились сотрудниками AccessBank и организации "ASAN Könüllüləri". Реализация программы продолжится в других регионах страны.