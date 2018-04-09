В столице вскрыли банкомат и унесли 174 тысяч манатов

2018-04-09 15:46 | www.oxu.az | 5

На прошлой неделе в Ясамальском филиале «Kapital Bank» (ул. Ландау, здание №6) вскрыли банкомат.

Как передает Oxu.Az, об этом пользователи написали в социальных сетях.

В информации отмечается, что посреди бела дня к банкомату подошли двое неизвестных.

На вопрос заподозрившего неладное кассира они ответили, что пришли из санэпидемстанции.

После этого злоумышленники открыли киоск, где размещен банкомат, и проникли внутрь.

Вскрыв банкомат лагундой, они забрали находившиеся внутри 174 тыс. долларов».

Заместитель главы пресс-службы Министерства внутренних дел, полковник полиции Орхан Мансурзаде сказал Oxu.Az, что в настоящее время по делу ведется следствие:

«По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. После завершения следствия мы сделаем подробное заявление для прессы».

Эльвин Пашазаде

