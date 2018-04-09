Эльман Рустамов: Манат не подешевеет

2018-04-09 15:49 | www.oxu.az | 6

С начала текущего года курс маната остался стабильным. Денежная база в манатах выросла на 11 процентов.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал председатель правления Центробанка Эльман Рустамов.

Он отметил, что рост доверия к манату повлиял на объем манатных вкладов.

«За два месяца текущего года вклады в манатах выросли на 16 процентов.

Для падения национальной валюты – маната – нет никаких фундаментальных факторов. Спрос на большинстве валютных аукционов превысил предложение».

Что касается снижения процентов по кредитам, Э.Рустамов сказал, что снижение учетной ставки будет играть роль определенного сигнала.

Лейла Алиева

