Эльман Рустамов: Манат не подешевеет

2018-04-09 15:49 | www.oxu.az | 6
С начала текущего года курс маната остался стабильным. Денежная база в манатах выросла на 11 процентов.
Как передает Oxu.Az, об этом сказал председатель правления Центробанка Эльман Рустамов.
Он отметил, что рост доверия к манату повлиял на объем манатных вкладов.
«За два месяца текущего года вклады в манатах выросли на 16 процентов.
Для падения национальной валюты – маната – нет никаких фундаментальных факторов. Спрос на большинстве валютных аукционов превысил предложение».
Что касается снижения процентов по кредитам, Э.Рустамов сказал, что снижение учетной ставки будет играть роль определенного сигнала.